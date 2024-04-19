Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве опубликовало фотографии подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке в Москве и его соучастников.

Подозреваемый и его соучастники были задержаны в пятницу, 19 апреля, в Ростовской области с участием сотрудников ГУ МВД России и столичного ГУ МВД. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, убийство молодого человека на юго-востоке Москвы произошло 17 апреля. Уроженец одной из стран СНГ зарезал мужчину в ходе конфликта на парковке. С места происшествия злоумышленник, находящийся в России незаконно, скрылся.

В рамках расследования уголовного дела ранее были задержаны отец и друг подозреваемого.

Мать убитого мотоциклиста прокомментировала произошедшее

В квартире нелегала сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Кроме того, в одной из брошенных мужчиной машин было найдено оружие.