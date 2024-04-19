Подозреваемый в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Конфликт разгорелся 18 апреля, когда 21-летний гражданин Азербайджана неправильно припарковал свой автомобиль на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало возмущение 24-летнего местного жителя. В результате возникшей ссоры подозреваемый физически напал на мужчину, нанес ему удары и порезал ножом в область живота. Произошедшее попало на видео. Пострадавший скончался от ран в больнице, а злоумышленник попытался скрыться с места преступления.