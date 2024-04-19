Подростки попытались поджечь вертолет на аэродроме

Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних старшеклассников из Тольятти, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.