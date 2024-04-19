Пьяный мужчина пырнул ножом постояльца гостиницы в Домодедове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали пьяного мужчину, напавшего с ножом на постояльца гостиницы в Домодедовском районе. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

Росгвардейцы прибыли в гостиницу по сигналу тревоги. По словам управляющей отеля, один из пьяных постояльцев угрожал расправой другим гостям. После просьбы успокоиться он принялся кричать и размахивать ножом.

— В результате мужчина нанес удар холодным оружием одному из гостей, — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, им оказался 59-летний житель Саратовской области. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Потерпевшего госпитализировали, на месте происшествия проводится проверка.

Другой случай произошел 18 апреля. Мужчина угрожал ножом своему работодателю на западе столицы.