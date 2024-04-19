Обвиняемый в изнасиловании пенсионерки работал в домах престарелых в Подмосковье

Следственный комитет проверяет мужчину, обвиняемого в изнасиловании пенсионерки в Пушкине, на причастность к другим подобным преступлениям. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, задержанный 39-летний гражданин Таджикистана неофициально работал в нескольких домах престарелых в Московской области. При наличии информации о преступлениях, которые обвиняемый мог совершить до этого, Врадий призвала сообщить по номеру: 8(963)-729-36-85.

Злоумышленника арестовали из-за подозрений в изнасиловании 71-летней женщины.

Другой случай произошел на юго-востоке Москвы. Мужчина ограбил и изнасиловал незнакомую женщину на Белореченской улице.