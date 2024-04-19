Командир рухнувшего Ту-22М3 спас экипаж ценой собственной жизни

Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. В итоге мужчина погиб. Хронологию произошедшего описал telegram-канал Mash.

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«Первый — командир экипажа, он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. А сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — говорится в посте.

Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. При этом угрозы для жизни еще двоих летчиков нет.

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О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность. Разрушений на земле в результате крушения нет.