В Копенгагене четвертый день подряд тушат историческое здание биржи

Пожар в старинном здании фондовой биржи в Копенгагене продолжают тушить уже четвертый день подряд. Городские экстренные службы завили о высоком риске обрушения здания, сообщил телеканал TV2.

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На пятничных кадрах с места инцидента видна только часть каркаса от здания. Окружавшие исторический шпиль с драконами строительные леса наклонились над сгоревшей частью постройки. Где это возможно, спасатели начали разбор завалов.

Напомним, здание фондовой биржи в Копенгагене загорелось утром во вторник. В первые часы после возгорания обрушился шпиль. Половина здания полностью выгорела к среде, в четверг обрушился фасад.

Датские СМИ, политики и деятели культуры сравнили произошедшее с пожаром в парижском Нотр-Даме пятилетней давности. Местные жители переживали это как личную трагедию, а некоторые заявили, что Дания потеряла один из символов королевства.

В полиции подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Датская фондовая биржа не занимала здание в последние годы, однако там располагалась штаб-квартира Торговой палаты Дании. Историческое строение находилось на плановом ремонте, осенью этого года его планировали открыть к 400-летнему юбилею со дня постройки.