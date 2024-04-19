Дело Беркович и Петрийчук об оправдании терроризма направлено в военный суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу уголовное дело театрального режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук (включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Как сообщили корреспонденту "РГ" пресс-службе прокуратуры Москвы, Беркович и Петрийчук, обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ - в публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

По версии следствия СК, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы содержатся признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.

Далее, как установило следствие, Беркович и Петрийчук поставили и публично демонстрировали пьесу на различных фестивалях и театральных площадках, а также выложили ее в интернете.

В мае 2023 года сценаристу и режиссеру на время следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Обе своей вины не признают. По статье об оправдании терроризма им грозит до 7 лет колонии.