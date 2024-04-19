Напавших на российского оппозиционера Волкова* задержали в Польше

Двух человек, которых подозревают в нападении на бывшего соратника Алексея Навального* Леонида Волкова**, задержали в Польше. Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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— Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами, после выполнения необходимых процедур они будут переданы Литве, — передает его слова ТАСС.

На оппозиционера напали поздно вечером 12 марта во дворе дома, где он проживал. После этого его доставили в больницу. После оказания первой помощи Волков** вернулся домой.

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии увеличила срок лишения свободы экс-координатору штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой на два года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Алексей Навальный умер в колонии в возрасте 47 лет, об этом сообщили в пресс-службе УФСИН ЯНАО 16 февраля. Мужчина после прогулки почувствовал себя плохо и практически мгновенно потерял сознание.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов.