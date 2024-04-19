Отец подозреваемого в расправе из-за парковки фиктивно женился ради гражданства

Отец Шахина Аббасова, который подозревается в расправе над 25-летним мотоциклистом из-за места на парковке в Москве, получил гражданство России из-за фиктивного брака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Низами Аббасов женился на россиянке, чтобы по упрощенной схеме получить гражданство. Квартира в жилом доме, около которого произошла трагедия, была куплена мужчиной в ипотеку и оформлена на него.

Ранее силовикам удалось задержать отца, дядю и друга подозреваемого в расправе. Преступление произошло 17 апреля. Шахина объявили в розыск. Сообщалось, что мужчина, вероятно, уже уехал из Московского региона.