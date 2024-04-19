Отец подозреваемого в убийстве молодого человека на парковке в Люблино получил российское гражданство при помощи фиктивного брака. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Известия».

18 апреля во дворе дома на Краснодарской улице были убит 24-летний житель Москвы. По предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю, который припарковался возле подъезда. В ответ на это тот набросился с ножом и нанес удар. Москвич был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь. Нападавший скрылся.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила о задержании отца предполагаемого убийцы и его друга. А также о проведении проверки законности получения ими гражданства России.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

По словам источника газеты, отец подозреваемого в резонансном убийстве получил гражданство России при помощи фиктивного брака, и сейчас ведутся поиски его «жены». При этом квартира в доме, рядом с которым произошла трагедия, была взята им в ипотеку.

Однако мужчина не смог сказать, откуда у него деньги, несмотря на то, что официально он нигде не работает. По его словам, он брал их в долг в Азербайджане и в России.

Дядя нападавшего получил российский паспорт в Тульской области, следователи сейчас выясняют, как именно он это сделал. А друг подозреваемого в убийстве имеет временную регистрацию и живет в квартире на Совхозной улице.

Также удалось выяснить, что семья владеет несколькими торговыми точками на рынке «Садовод», однако официально никто из них нигде не работает.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова уточнила, что подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве находится в федеральном розыске, пишет РИА Новости.

«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», - пояснила она.

Кроме того, в квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит, кому принадлежат эти деньги, а также проверит законность их получения.