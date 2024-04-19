Троих соучастников убийства москвича из-за парковки объявили в федеральный розыск

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о неправильно припаркованной машине в Москве, и еще трое соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. Газета.Ru

Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время проверяются адреса, где может находиться предполагаемый убийца. Среди соучастников - его брат. ТАСС

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 апреля. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. Начался конфликт, в ходе которого гражданин Азербайджана ударил мотоциклиста ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался. Вечерняя Москва