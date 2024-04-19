Трое мигрантов похитили жителя Волгограда

Полиция в Волгограде доставила в отдел троих граждан одной из республик ближнего зарубежья, которые насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались трое граждан одной из республик ближнего зарубежья. Подозреваемые доставлены в отдел полиции", -- говорится в сообщении.

Накануне в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Мигранты заявили полицейским, что приняли местного жителя за сбытчика наркотиков. По данным регионального главка МВД, установлено, что похитители отпустили мужчину из автомобиля. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.