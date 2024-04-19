Группа подростков избила незнакомого мужчину на севере Москвы

Группа подростков напала на незнакомого 35-летнего мужчину на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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Инцидент произошел на улице Милашенкова. Трое молодых людей 16-17 лет подошли к мужчине в подземном переходе станции метро «Фонвизинская» и перегородили ему дорогу. Между ними произошел конфликт, после чего участники спора вышли на улицу. Там один из подростков взял камень и ударил мужчину по голове, а его знакомые стали избивать потерпевшего руками и ногами.

Известно, что пострадавший мужчина госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина убил соседа ножом в ходе конфликта из-за парковочного места. Конфликт произошел на Краснодарской улице. В результате нападавший 2002 года рождения ударил ножом оппонента 1999 года рождения и скрылся.