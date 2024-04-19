Мэр Харькова признал, что в городе началась паника из-за слухов об эвакуации

Мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу, 19 апреля, признал, что у жителей города началась паника.

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По его словам, панические настроения харьковчан связаны с распространяемыми слухами о предстоящей эвакуации, которые мэр назвал дезинформацией. Он добавил, что СМИ делают это, чтобы «заставить людей паниковать».

— Нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. Предпосылок для эвакуации нет, — передает слова Терехова РИА Новости.

Накануне в Харьковской области взорвался трубопровод. По информации СМИ, в радиусе сорока метров от места взрыва плавился асфальт. Столб пламени достигал высоты порядка 70 метров.

В середине апреля в 47 населенных пунктах Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми. Данные территории находились вблизи зоны боевых действий. По данным местных властей, в них проживают 182 ребенка.

Сербская газета Politika утверждает, что Украина может потерять еще часть территорий, среди которых Одесса, Харьковская область и некоторые западные земли. В свою очередь профессор университета Чикаго Джон Миршаймер также заявил, что Украина потеряет еще четыре области, Харьков и Одессу.