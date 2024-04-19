В Японии автобус с пятью людьми подвергся нападению террориста-смертника

Автобус с пятью гражданами Японии подвергся нападению террориста-смертника в Карачи, административном центре пакистанской провинции Синд, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию. Никто из японских граждан не пострадал.

"Все пятеро японцев остались невредимыми и вывезены в безопасное место, - приводит газета слова представителя пакистанской полиции. - Однако сопровождавший их охранник частной компании получил ранение".

По информации представителя департамента МВД по борьбе с терроризмом, граждане Японии направлялись вместе с двумя охранниками в центр экспортной обработки в бронированном микроавтобусе, в который врезался террорист-смертник на мотоцикле. Его сообщник, открывший огонь из автоматического оружия по сотрудникам сил безопасности, был убит.

На месте нападения были обнаружены также шесть гранат и две бутылки с зажигательной смесью.

"Пока никто не взял на себя ответственность", - заявили в департаменте.

Главный министр Синда Мурад Али Шах поручил провести расследование по факту атаки на японских граждан и установить личности террористов.

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По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, "своевременные действия полиции спасли от серьезных человеческих жертв".