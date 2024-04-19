В Японии автобус с пятью людьми подвергся нападению террориста-смертника

Автобус с пятью гражданами Японии подвергся нападению террориста-смертника в Карачи, административном центре пакистанской провинции Синд, сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию. Никто из японских граждан не пострадал.
"Все пятеро японцев остались невредимыми и вывезены в безопасное место, - приводит газета слова представителя пакистанской полиции. - Однако сопровождавший их охранник частной компании получил ранение".
По информации представителя департамента МВД по борьбе с терроризмом, граждане Японии направлялись вместе с двумя охранниками в центр экспортной обработки в бронированном микроавтобусе, в который врезался террорист-смертник на мотоцикле. Его сообщник, открывший огонь из автоматического оружия по сотрудникам сил безопасности, был убит.
На месте нападения были обнаружены также шесть гранат и две бутылки с зажигательной смесью.
"Пока никто не взял на себя ответственность", - заявили в департаменте.
Главный министр Синда Мурад Али Шах поручил провести расследование по факту атаки на японских граждан и установить личности террористов.
Противостоять терроризму: 25 лет назад сектанты «Аум Синрике» распылили зарин
По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, "своевременные действия полиции спасли от серьезных человеческих жертв".
"Мы не успокоимся, пока терроризм не будет полностью искоренен, и будем пресекать любые подлые действия, нарушающие правопорядок", - добавил глава правительства.