Назван тип неисправности, из-за которой упал Ту-22М3

По предварительной информации, причиной падения Ту-22М3 в Ставропольском крае стала потеря тяги одного из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, погибли два человека. Первый — командир экипажа. Он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине и уводил самолет от жилых построек. Второго члена экипажа нашли мертвым.

Угрозы для жизни еще двоих летчиков нет, им оказывают медицинскую помощь.

Киев взял на себя ответственность за уничтожение Ту-22М3

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время возвращения на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. На борту не было боекомплекта, разрушений на земле не зафиксировали.

По предварительной информации ведомства, причиной аварии стала техническая неисправность. Reuters со ссылкой на главкома ВВС Украины Николая Олещука писал, что Киев взял на себя ответственность за происшествие.