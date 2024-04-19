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Описана хронология крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение на Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам мужчина остался в кабине и до последнего уводил самолет от жилых домов. Хронологию крушения описал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, второго члена экипажа спасти не удалось. Угрозы для жизни еще двух летчиков, нет, с ними начали работать медики из Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пообещал, что в ближайшее время их перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

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Как утверждает Mash, по предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за потери тяги одного из двигателей.

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