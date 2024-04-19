В Томске поступило сообщение о минировании в 10 ТЦ
Правоохранительные органы проверяют 10 торговых центров в Томске из-за поступившей информации о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
В социальных сетях начала появляться информация об эвакуации из разных торговых центров в Томске. Предположительно причиной было минирование.
"Массовая рассылка заведомо ложных сообщений о минировании, правоохранительные органы проводят проверку в соответствии с алгоритмом. На данный момент 10 ТЦ", - сказали в обладминистрации.