Мужчина изнасиловал 71-летнюю пенсионерку в Пушкине

Следственный комитет арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании 71-летней женщины в Пушкине. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, инцидент произошел 7 апреля. 39-летний гражданин Таджикистана пришел в гости к знакомой пенсионерке. Здесь злоумышленник приставил к горлу женщины нож и изнасиловал ее. После задержания мужчины выяснилось, что он долгое время неофициально работал в домах престарелых.

— В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, — рассказала Врадий.

Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

Другой случай произошел на юго-востоке Москвы. Мужчина ограбил и изнасиловал незнакомую женщину на Белореченской улице.