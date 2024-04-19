Найден третий член экипажа разбившегося на Ставрополье Ту-22М3

Третий член экипажа разбившегося в Ставропольском крае военного самолета Ту-22М3 погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что в Ставропольском крае упал военный самолет Ту-22М3. В момент аварии бомбардировщик возвращалось на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались.

Двое летчиков были доставлены в больницы, еще одного сначала обнаружили живым, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Однако спустя час поступила информация о смерти члена экипажа. Владимиров выразил соболезнования.

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В Минобороны подчеркнули, что на борту Ту-22М3 не было боекомплекта, на земле нет разрушений, пишет ТАСС.