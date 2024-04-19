Киев взял на себя ответственность за уничтожение Ту-22М3

Киев взял на себя ответственность за атаку на российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Как сообщает Reuters, об этом заявил главнокомандующий ВВС Украины Николай Олещук.

По его словам, это первый случай, когда зенитно-ракетные подразделения украинский войск смогли настигнуть Ту-22М3. Атака проводилась во взаимодействии с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Напомним, что инцидент произошел в Ставропольском крае. По информации Минобороны РФ, самолет рухнул после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность.

Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял, что трое летчиков нашли живыми, поиск четвертого члена экипажа продолжается. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.