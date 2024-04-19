Пьяный житель Волгограда поджег свою соседку по даче

Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении местного 57-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения облил свою 46-летнюю соседку по даче легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

"18 апреля года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одного из СНТ по улице Первая в Волгограде, на почве личных неприязненных отношений облил свою 46-летнюю соседку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег женщину, используя зажигалку", -- говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). По данным следствия, бригаду скорой помощи вызвали очевидцы. Пострадавшая была госпитализирована с обширными ожогами тела, сейчас ей оказывается необходимая помощь.