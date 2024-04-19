Злоумышленники 23 дня держали шведского туриста в плену в Испании ради выкупа

В Испании взяли в плен шведского туриста, чтобы получить выкуп. Он был в руках злоумышленников 23 дня.

В Испании шведский турист оказался в плену. Сообщается, что мужчина прибыл в аэропорт Малаги в марте и пропал, когда ехал в отель. Спустя несколько дней его родственникам позвонили злоумышленники, которые потребовали выкуп в размере 500 тысяч евро (более 50 миллионов рублей). Семья пострадавшего обратилась в полицию.

Следствие выяснило, что преступники переезжали каждые пять дней, а шведа держали в наручниках и с устройством слежения на ноге. Кроме того, они использовали поддельные документы для аренды квартир и машин.

Как передает Lenta.ru, родственники договорились встретиться с преступником в ресторане, чтобы передать деньги. Полицейские смогли освободить туриста, а также задержать похитителей ливанского и сирийского происхождения. Состояние пострадавшего не уточняется.