В квартире молодого человека, подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича из-за спора о парковке, нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

17 апреля в московском районе Люблино 21-летний молодой человек избил и ударил 24-летнего мужчину ножом из-за замечания о неправильной парковке. Пострадавший москвич скончался от полученных ранений и травм в больнице. Нападавший скрылся

В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве оказался гражданином одной из стран СНГ, а на территории России он находился нелегально.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

По делу были задержаны отец и друг подозреваемого. По данным ТАСС, полицейские обнаружили две машины, на которых скрывался подозреваемый.

Крупные суммы наличных были найдены во время обыска, который следователи решили провести в квартире подозреваемого в ночь на 19 апреля.

СК проверит принадлежность денег и даст оценку законности их получения.