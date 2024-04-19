Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который потерпел крушение в Ставропольском крае, летел без боекомплекта и возвращался на аэродром базирования. Такие подробности о случившемся сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались», — уточнили в министерстве.