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Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который потерпел крушение в Ставропольском крае, летел без боекомплекта и возвращался на аэродром базирования. Такие подробности о случившемся сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье
© РИА Новости
«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались», — уточнили в министерстве.
Происшествия
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