Названа предварительная причина крушения самолета в Ставрополье

Стала известна причина крушения военного самолета в Ставрополье
Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом заявили в министерстве обороны России.
«По предварительным данным, причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае стала техническая неисправность», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что на борту самолета не было боекомплекта.
В Ставрополье потерпел крушение самолет
Также летчики, находившиеся в самолете, катапультировались. Трое пилотов уже эвакуированы, ведется поиск четвертого члена экипажа. Разрушений на земле в результате крушения нет, подчеркнули в министерстве.