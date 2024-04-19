Названа предварительная причина крушения самолета в Ставрополье

Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, предварительно, стала техническая неисправность. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«По предварительным данным, причиной аварии Ту-22М3 в Ставропольском крае стала техническая неисправность», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что на борту самолета не было боекомплекта.

В Ставрополье потерпел крушение самолет

Также летчики, находившиеся в самолете, катапультировались. Трое пилотов уже эвакуированы, ведется поиск четвертого члена экипажа. Разрушений на земле в результате крушения нет, подчеркнули в министерстве.