В Сети появились кадры, предположительно, момента падения самолета в Ставрополье. Их публикует Baza в пятницу, 19 апреля.

На данный момент официального подтверждения подлинности видео нет, передает Telegram-канал.

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По информации ведомства, летчики успели катапультироваться. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. На данный момент идет поиск еще одного летчика. Уточняется, что боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в безлюдной местности.

Названа предварительная причина крушения самолета в Ставрополье

Губернатор региона Владимир Владимиров ранее сообщил, что найденных летчиков повезли в больницу.