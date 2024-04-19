СМИ: в аэропортах Тегерана отменили международные рейсы

Все международные рейсы отменены в двух аэропортах Тегерана - имени имама Хомейни и Мехрабад. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Аэропорты Тегерана приостановили работу до 10:30 по местному времени (10:00 мск). В сообщении агентства отмечается, что до этого времени пассажирам следует воздержаться от посещения аэропортов.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. По данным иранского государственного агентства IRNA, системы ПВО сработали в нескольких провинциях страны.