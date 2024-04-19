Система ПВО сбила 25 целей на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет", – написал он.

По словам губернатора, в результате атаки со стороны ВСУ в Белгороде в 3 частных жилых домовладениях были выбиты окна и посечены фасады. Различные повреждения выявлены на территории 4 складских помещений – на одном из них началось возгорание, которое было оперативно потушено. Кроме того, были зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей.

В Белгородском районе в селе Таврово из-за атаки украинских сил на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль.

Губернатор подчеркнул, что оперативные службы уже работают на месте происшествий, информация о последствиях уточняется.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область в ночь на 18 апреля. Система ПВО уничтожила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом.

Из-за ночного обстрела ВСУ тогда пострадали два человека.