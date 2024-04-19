СМИ: над Белгородом раздалось около 15 взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Белгородом и областью прогремела серия взрывов. По данным канала, сработала система ПВО. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших нет, власти не комментировали ситуацию.

SHOT уточнил, что над городом воет сирена воздушной тревоги, было слышно около 10–15 взрывов. По информации канала, также взрывы прогремели над городом Шебекино.

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев информировал, что в Воронеже прогремел взрыв. По его данным, над одним из районов в небо поднялся густой столб дыма, начался сильный пожар, но какой объект загорелся — не уточнялось. Власти и Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Telegram-канал BRIEF предположил, что причиной взрыва стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого в пресс-службе администрации Запорожской области известили, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Взрывы в городе прозвучали 17 апреля, около 11:30. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Кроме того, средства ПВО поразили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США.