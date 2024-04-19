Директор ЦРУ назвал исполнителей теракта в «Крокусе»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что ответственность за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" несет только группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Нет, ответственной за это была [организация] ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - заявил в четверг глава ведомства в Лэнгли, комментируя вопрос о возможности причастности Украины к трагедии в Красногорске на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе (штат Техас).

Видеозапись этого выступления Бернса размещена на сайте центра.

"Мы, правительство США, предоставили достаточно точную разведывательную информацию российским службам относительно того, что, как мы видели, являлось надвигающейся террористической атакой ИГИЛ против довольно крупного развлекательного центра в Москве", - считает директор ЦРУ.

Краснов заявил об очевидности украинского следа в деле о теракте в "Крокусе"

"Надо спрашивать российские службы, почему они не уделили этому больше внимания, почему не предприняли действий в связи с этим. <...> Мы знали заранее, что это надвигалось. Мы предоставили достаточно точную информацию о том, что было целью", - утверждал Бернс.

Он также попытался поставить под сомнение то, что исполнители теракта могли попытаться скрыться на Украине. Кроме того, Бернс выразил мнение, что высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко фактически противоречили высказываниям руководства России о том, кто может нести ответственность за организацию террористической вылазки в Красногорске.