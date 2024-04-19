Раскрыта причина протечки дамбы в Кургане

Причинами протечки дамбы в Кургане стало оттаивание грунта и резкий подъем уровня воды, сообщила пресс-служба правительства области. Из-за этих факторов сооружение сейчас испытывает большую гидравлическую нагрузку, уточнили власти.

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Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, сейчас испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения, — говорится в сообщении.

В Курганской области вода заходит в 13 населенных пунктов

Ранее стало известно, что аэропорт в Кургане и прилегающий жилой сектор защитили от паводков дамбой. Сооружение растянулось на несколько километров. В авиагавани уточнили, что курганский аэропорт расположен на расстоянии менее одного километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления. Однако возведенная дамба должна защитить объект. Пресс-служба добавила, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию.

До этого администрация Курганской области передавала, что уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 сантиметров. Он достиг отметки в 850 сантиметров, подчеркнули местные власти. Кроме того, продолжилось повышение уровня воды в реке в Кетовском округе от 1 до 9 сантиметров.