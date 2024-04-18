В Курганской области вода заходит в 13 населенных пунктов

Вода заходит в 13 населенных пунктов курганского Белозерского округа, еще 8 под угрозой подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале правительсва региона.

"Уважаемые жители Белозерского округа! Вода уже заходит в наши населенные пункты - Нижнетобольное, Белозерское, Корюкина, Русаково, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Иковское, Рычково, Лихачи, Бузан, Говорухино", - сказано в сообщении.

Также в зоне риска подтопления и остаются населенные пункты Редькино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское.