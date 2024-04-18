Очевидец рассказал подробности убийства на парковке в Москве

Очевидец убийства 24-летнего мужчины на парковке в Москве рассказал подробности трагедии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, изначально никакого конфликта было не слышно, но уже спустя пару минут он услышал крик и увидел убитого мужчину.

«Вчера примерно в 19:30 я возвращался с работы <...> я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья. <...> Никакого скандала и ссор не последовало, я постоял, а потом зашёл домой. <...> Когда я подходил к соседнему подъезду, увидел молодого человека, который лежал уже на асфальте. <...> Подошел ближе, а он в крови лежит», — рассказал свидетель.

Мужчина также добавил, что напротив места преступления был припаркован белый седан. При этом свидетель подтвердил, что конфликт возник именно из-за парковочного места — убитый пытался объяснить, что белый седан припарковался в неправильном месте.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

Напомним, что 18 апреля во дворе дома на Краснодарской улице были убит 24-летний житель Москвы. Согласно предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю, который припарковался возле подъезда. В ответ на это последний набросился на мужчину с ножом и нанес удар. Москвич был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь — злоумышленник объявлен в розыск.