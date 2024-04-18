Начальник Сил обороны Кении погиб в авиакатастрофе

Президент Кении Уильям Руто сообщил о гибели начальника Сил обороны генерала Фрэнсиса Оголлы и еще девяти военных при крушении вертолета на западе страны. Глава государства выступил в прямом телевизионном эфире после завершения срочного заседания Совета безопасности Кении.

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"Я с глубокой печалью объявляю о смерти генерала Фрэнсиса Оголлы, начальника Сил обороны Кении, - сказал Руто. - Одновременно с Оголлой погибли девять военнослужащих, еще двое получили ранения. Наша страна пережила сегодня трагическую авиакатастрофу".

Руто объявил трехдневный общенациональный траур. Президент сообщил, что будет создана комиссия для расследования случившегося.

Как информировала кенийская газета Nation, вертолет рухнул на землю и загорелся вскоре после взлета. Оголла проводил инспекционную поездку по северо-западу Кении. Он был назначен на пост начальника Сил обороны весной 2023 года.