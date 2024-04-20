Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды

Власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. Об этом сообщается в официальном сообществе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«По данным гидропоста на 16:00 на 20 апреля, уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 сантиметров. Администрация города Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста», — говорится в сообщении.

В правительстве региона добавили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в десять метров.

Ранее 20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о возобновлении роста уровня воды. Причиной происходящего он назвал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки.