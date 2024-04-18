Рассекречены сведения о массовом отравлении наркотиками на съемках «Титаника»

Новые сведения о массовом отравлении галлюциногенными съемочной группы фильма «Титаник» рассекретят в середине мая. Об этом сообщает National Post.

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9 августа 1996 года в Канаде на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» в суп с морепродуктами подмешали наркотик фенциклидин, также известный как «ангельская пыль». Виновников произошедшего так и не нашли.

В конце марта 2024 года комиссар по вопросам информации и конфиденциальности Новой Шотландии Триша Ральф постановила, что региональная полиция Галифакса в середине мая должна опубликовать дополнительную информацию из десятистраничного «быстрого отчета о происшествии». В нем описывается, как проходило первоначальное расследование, а также приводятся свидетельские показания, полученные от людей на съемочной площадке и от работников больницы, куда была доставлена часть съемочной группы. Так как с момента инцидента прошло больше 15 лет, частная информация больше не считается засекреченной.

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Издание сообщает, что суп с наркотиком съели примерно 80 человек, среди которых были актеры, сотрудники съемочной группы и даже сам Джеймс Кэмерон. Из-за употребления вещества некоторых из них накрыла паника, другие же вели себя как пьяные: были перевозбуждены, говорили очень быстро и танцевали. Суп не успела попробовать 86-летняя Глория Стюарт, игравшая главную героиню в старости, несовершеннолетние актеры, а также Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Билл Пэкстон, один из снимавшихся в фильме актеров, когда-то в беседе с Ларри Кингом назвал эту историю «сумасшедшей».

«Я знал, что я под чем-то, и под чем-то нехорошим. Я и Джим (Кэмерон) думали, что в моллюсках из супа был нейротоксин. Мы не знали, что это. Мы предположили, что моллюски слишком долго пролежали на солнце или типа того», — рассказал он.

Сам Кэмерон предполагал, что кто-то таким образом решил подставить компанию, поставлявшую на съемочную площадку еду.

Ранее сообщалось, что знаменитую дверь, благодаря которой героиня Кейт Уинслет спаслась после кораблекрушения в фильме «Титаник», продали на аукционе за 718,7 тысячи долларов (примерно 66,4 миллиона рублей). Фанаты «Титаника» на протяжении десятилетий спорили, мог ли Джек спастись вместе с Роуз, забравшись на ту самую дверь вместе с ней.