Cъевшая деликатес москвичка попала в больницу

Жительница Москвы пострадала из-за масляной рыбы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Женщина попала в больницу после того, как поела деликатес. Москвичка стала задыхаться, на коже появились красные пятна. Несмотря на тяжелое состояние, врачи спасли пациентку. В последствии выяснилось, что у россиянки аллергия на продукт.

По данным источника, «масляной рыбой» называют несколько видов, среди которых эсколар и строматей. В деликатесе содержится много фосфора, но употреблять большое количество этого продукта нельзя. Причина заключается в том, что деликатес жирнее свинины и лосося.

Помимо жира, в рыбе содержится воск, который действует как слабительное. При этом из-за неправильных условий хранения на торговой точке покупатель может оказаться в больнице с серьезным отравлением.

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