Суд не стал арестовывать напавшего на журналистов москвича

Никулинский районный суд Москвы не стал арестовывать жителя Москвы, обвиняемого по уголовному делу о воспрепятствовании журналистской деятельности и вынес решение о запрете определенных действий, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

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Как ранее СК РФ, 18 апреля, находясь в подъезде дома по улице Мосфильмовской, местный житель напал на журналистов и повредил их видеокамеру.

По версии следствия, настаивавшего на заключении мужчины под стражу, он имел преступный умысел и осознавал, что имеет дело с журналистами, а в результате совершенных действий сотрудникам компании «Мультимедийный информационный центр Известия» были нанесены телесные повреждения и пострадало имущество.

Ранее стало известно, что на корреспондента и оператора «Известий» напали на семинаре VIP-коуча в Подмосковье.