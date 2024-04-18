Жители трех районов Кургана оказались в опасности

В связи с угрозой подтопления жителям трех микрорайонов Кургана рекомендовано эвакуироваться, сообщило правительство Курганской области.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале курганского правительства, эвакуация объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный и Вороновка. Жителей призывают незамедлительно покинуть опасную зону.

В Курганской области введен режим ЧС

Накануне уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.