На месте убийства мотоциклиста в Москве появился стихийный мемориал

Жители и гости Москвы несут цветы и свечи на место убийства молодого человека на юго-востоке столицы, передает корреспондент ТАСС. По информации агентства, возле стихийного мемориала находится возлюбленная убитого, девушка в слезах и ни с кем не вступает в диалог.

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Это наш гражданский долг, мы просто приехали и хотим возложить цветы, потому что такое горе может произойти с каждым. Мы душой с семьей погибшего и поможем, чем сможем, — сказал очевидец.

Вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарской мужчина ударил ножом в живот мотоциклиста, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако он скончался от полученных ранений. Момент нападения на москвича зафиксировала камера наблюдения.

Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке

Подозреваемого разыскивают правоохранители, мужчину объявили в федеральный розыск. Согласно последним данным, в столице нашли автомобиль BMW, на котором преступник скрылся с места преступления. По данным SHOT, машину привезли из Закавказья в 2022 году, на ней есть штрафы.