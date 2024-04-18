Кресты, купола, убийства: ветерана и священника обвиняют в создании ОПГ

Следственный комитет расследует уголовное дело о заказных убийствах, вымогательствах и похищении людей, которыми занимались члены преступной группировки из Белгородской области, созданной еще во времена СССР. Фигурантами стали православный священник, участник боевых действий на Украине и предприниматель. Один из лидеров криминального сообщества недавно погиб на СВО. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

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Десятки тяжких преступлений

На днях Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста задержанных летом 2023 года военнослужащего Минобороны РФ Игоря Селютина, священнослужителя РПЦ Станислава Дементеева и предпринимателя Степана Морозова. Как следует из опубликованного в базе инстанции документа, их обвиняют в убийствах двух и более человек группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Дело завели еще в мае 2018 года в центральном аппарате СК РФ «по факту безвестного исчезновения» человека, фамилия которого в судебном акте скрыта. После этого в производство добавили дела об убийствах, похищениях (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ), совершенных в 1997–2017 годах. Сроки следствия продлевал первый замруководителя СК РФ, следует из документа.

По версии следствия, фигуранты дела, а также другие неназванные жители Губкинского района Белгородской области входили в организованную преступную группу. Она была создана в конце 1980-х — начале 1990-х годов «неустановленным лицом», пишет «Коммерсант».

По данным издания, до сих пор не найдены как минимум две предполагаемые жертвы участников группировки. Среди потерпевших, оставшихся в живых, «есть женщина и гражданин Абхазии». Как сообщили газете в СК, публиковать подробности расследования «еще преждевременно», но, по данным близких к следствию источников «Коммерсанта», речь идет о десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

Герой СВО и священник

По данным «Коммерсанта», один из предполагаемых лидеров группировки рэкетиров ушел добровольцем на СВО и погиб во время боевых действий. Также в зоне СВО воевал и Игорь Селютин, которого объявляли в розыск и нашли уже на фронте. Его издание называет профессиональным военным, который помимо российского имеет гражданство Абхазии.

Защита Селютина, обжалуя его арест, отмечала, что с момента совершения инкриминируемого ему преступления прошло более 26 лет, за которые он не создавал «угрозы общественной безопасности». Также адвокаты отмечали, что фигурант отправился на СВО добровольцем и на момент задержания служил снайпером в бригаде «Пятнашка», которая воюет в Донбассе «много лет».

Кроме этого, защита обращала внимание, что Селютин «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО». Ранее фигуранта дела об убийствах, вымогательстве и похищении людей награждали почетной грамотой и медалью Минобороны Абхазии «За освобождение Кодора» как участника военных действий 2008 года в Грузии.

Станислав Дементеев, как сообщили «Коммерсанту» в Губкинской епархии РПЦ, временно совершал богослужения в храме Всех Святых в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области, а до этого служил клириком Северобайкальской епархии в Бурятии.

Про Дементеева, который получил церковное имя Евстафий, можно найти сообщения на церковных и других ресурсах. Например, в феврале 2021 года портал «Путеводитель по Белгородской митрополии» писал, что он посещал урок православной культуры в местной школе и рассказывал «о таинствах церкви».

«Он нашел нужные и понятные детям слова о том, что в храме Божием совершается много таинственного, а на богослужении невидимо присутствуют ангелы и святые и молятся вместе со священником и прихожанами, что в церкви все таинства совершаются Божественной благодатью», — рассказывала изданию «Прохоровские истоки» местный учитель Елена Нечетова.

В публикации также отмечалось, что директор образовательного учреждения Снежана Маматова приглашала Евстафия «на школьные праздники, классные часы, тематические уроки и события».

Адвокат священника также просил изменить ему меру пресечения, утверждая, что фигурант «скрываться не намерен, сотрудничает со следствием, имеет малолетнего ребенка, семью».

Про третьего фигуранта дела — Степана Морозова — известно меньше. В едином государственном реестре юридических лиц упоминается его полный тезка. В 2006 году управление налоговой службы по Белгородской области зарегистрировало его как индивидуального предпринимателя, а в 2017 году он создал крестьянское (фермерское) хозяйство.

Морозов и его защита, так же как в случае с другими фигурантами, просили изменить ему меру пресечения. На суде он подчеркивал, что «доводы следствия документально не подтверждены», а его «причастность к преступлению не доказана». Помимо этого, он утверждает, что страдает хроническим заболеванием, которое препятствует его содержанию в СИЗО.

Что известно о похожих историях в других регионах

В феврале силовики задержали в Петербурге 54-летнего Олега Каштело и 49-летнего Александра Сивакова, подозреваемых в убийстве члена ОПГ «Мироновцы» Сергея Максимова в 2000 году. Погибший состоял в банде Виталия Орлова, действовавшей в 1990-е годы, и проходил одним из подозреваемых в убийстве вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича.

Максимов был бывшим бойцом СОБР, участвовал в конфликтах в Чечне и Югославии, был представлен к ордену Мужества. Его убили 26 января 2000 года в Выборгском районе Петербурга, также ранение получил случайный прохожий. Было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что также в Петербурге полиция задержала 61-летнего бывшего главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников, совершенном в 1997 году. По данным МВД, причиной убийства стала кража из «общака», а само преступление — актом устрашения других членов группировки. Впоследствии подозреваемые ушли из криминального мира. Один из них уехал в Ленинградскую область и стал отшельником, а двое других занялись бизнесом.

В декабре 2023 года находившегося 19 лет в розыске члена волгоградской организованной преступной группы задержали в Саратове. Мужчина подозревается в двойном убийстве. По версии следствия, в 2004 году возле одного из баров он из охотничьего ружья убил двух человек и еще двоих ранил.

Также в декабре 2023 года сотрудники полиции задержали лидера и участников ОПГ, причастных к убийству советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в подмосковном Одинцово, покушению на консультанта аппарата Госдумы в 2003-м в Москве, а также похищению и убийству владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004-м. Члены ОПГ совершили множество других преступлений. В состав криминальной структуры, помимо гражданских, входили сотрудники органов внутренних дел, военные и бойцы спецназа.