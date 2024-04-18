Российского ученого осудили за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд приговорил ученого Александра Куранова к семи годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. ТАСС

Кроме того, Куранова обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. RT на русском

Дело рассматривалось в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно». News.ru

Куранов был задержан сотрудниками ФСБ 12 августа 2021 года по делу о госизмене. По версии следствия, глава НИПГС передавал данные о научных разработках, составляющих государственную тайну, гражданину иностранного государства. Lenta.ru