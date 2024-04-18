Телеканал «Известия» сообщил о нападении на свою съемочную группу в доме предполагаемой любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба.

Как сообщило издание, в момент нападения съемочная группа выполняла редакционное задание в доме Вероники Ермиловой, которая может являться любовницей миллиардера. При этом охрана дома беспрепятственно пропустила журналистов внутрь здания, но на входе в квартиру Ермиловой съемочную группу встретил неизвестный мужчина. Он стал обвинять журналистов в незаконном проникновении и грубить, после что начал отбирать и ломать съемочное оборудование.

«На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба. <...> При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции», — рассказали в редакции.

Напомним, что ранее 58-летний бизнесмен Карл-Эриван Хауб был обнаружен в Москве, где он проживал с предпринимательницей из Санкт-Петербурга Вероникой Ермиловой. При этом мужчина считается погибшим с 2018 года — считалось, что миллиардер погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии. В Европе у него осталась жена и двое детей.