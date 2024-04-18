Ударившего девушку ножом в шею в центре Москвы мужчину заключили под стражу

Суд заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку и ее внучку в центре столицы. Об этом в четверг, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.

По словам Нефедовой, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», его передали в столичное управление Следственного комитета.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 апреля на Садовой-Кудринской улице. Злоумышленник в ходе перепалки с 74-летней женщиной схватил нож и ударил им 25-летнюю внучку пенсионерки в шею. Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии.

Другой случай произошел 18 апреля. Мужчина угрожал ножом своему работодателю на западе столицы.