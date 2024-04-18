Шестилетний ребенок выпал из окна на улице Гольяновская в Москве
Шестилетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома на улице Гольяновская. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, ребенок был дома со своей 10-летней сестрой. Он выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.
— Мальчик 2017 года рождения госпитализирован, — рассказала Нефедова.
Басманная межрайонная прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки.
Похожий инцидент произошел 7 апреля в городе Елизове. Пятилетний мальчик, находившийся дома под присмотром старшей сестры, выпал с высоты третьего этажа и получил травмы.