Шестилетний ребенок выпал из окна на улице Гольяновская в Москве

Шестилетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома на улице Гольяновская. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, ребенок был дома со своей 10-летней сестрой. Он выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

— Мальчик 2017 года рождения госпитализирован, — рассказала Нефедова.

Басманная межрайонная прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки.

Похожий инцидент произошел 7 апреля в городе Елизове. Пятилетний мальчик, находившийся дома под присмотром старшей сестры, выпал с высоты третьего этажа и получил травмы.