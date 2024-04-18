Стало известно, какое наказание грозит убийце мотоциклиста в Москве

Подозреваемому в убийстве москвича из-за замечания на парковке грозит пожизненное заключение, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность. В данном случае действия фигуранта подпадают под статью 105 УК РФ «Убийство».

В зависимости от установленных судом отягчающих обстоятельств, ему может быть вменена либо часть первая (простое убийство, наказывается лишением свободы на 6–15 лет), либо часть вторая, пункт «и» (убийство из хулиганских побуждений, наказание — 8–20 лет или пожизненное лишение свободы), — объяснил юрист.

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В Москве 21-летний приезжий напал с ножом на 24-летнего мужчину из-за спора о месте на парковке. Разборка между молодыми мужчинами произошла около подъезда дома на улице Краснодарской в районе Люблино на юго-востоке города.

Погибший попросил иностранца убрать машину, которую тот припарковал прямо у подъезда, что привело мужчину в ярость. Преступник напал на своего оппонента с ножом и ранил его в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавший вместе с братом сбежали с места преступления на автомобиле BMW. Их все еще разыскивают. Кроме того, помощь в поимке преступника решило оказать мотобратство Москвы, члены которого также несут цветы к месту нападения. Сам Кирилл тоже был байкером.

Полученная москвичом травма оказалась летальной. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Его ГСУ СК России по столице. По делу задержаны друг и отец подозреваемого, с ними работают следователи.

Напавшим на байкера оказался нелегальный мигрант

Как сообщили следователи, преступник — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

По версии следствия, в среду, 17 апреля, 21-летний Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что впоследствии стало причиной конфликта с 24-летним местным жителем Кириллом Ковалевым. В ходе разбирательств подозреваемый сначала избил своего оппонента руками и ногами, после чего воткнул ему нож в область живота. После этого Аббасов вместе с братом скрылся, хотя изначально находился рядом с пострадавшим и хватался за голову, когда понял, что произошло. Вместе с братом и знакомым они ходили кругами у подъезда, но после того, как девушка Ковалева начала кричать и просить вызвать скорую помощь, Аббасов с компанией скрылись.

Их автомобиль — черный BMW пятой серии — днем в четверг, 18 апреля, нашли на парковке на Новороссийской улице, в двух километрах от места нападения.

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Правоохранители нашли нож и пистолет Макарова в автомобиле BMW, в котором пытался скрыться, но впоследствии бросил подозреваемый в убийстве из-за парковки у подъезда в Москве. Кадры опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На одной из фотографий - салон автомобиля, где возле переднего пассажирского сидения лежит пистолет Макарова. Кроме того, прокуратура представила изображение ножа, которым, вероятно, было совершено убийство. На лезвии ножа видны пятна крови, рукоятка черного цвета, на ней изображен волк с открытой пастью.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что "нож с выкидным лезвием Microtech изъят и направлен на экспертизу, также на экспертизу направлено найденное в салоне оружие".

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Житель дома на Краснодарской улице рассказал о том, как стал очевидцем смерти молодого байкера Кирилла после замечания из-за парковки. Его рассказ публикует mk.ru.

Напомним, что во время конфликта 21-летний мигрант нанес ножевое ранение байкеру, оказавшееся смертельным. Очевидец говорит, что в момент ссоры водитель авто позвонил своему старшему брату. Теперь, возможно, его тоже привлекут к ответственности.

«Этот человек не первый раз ставит так машину. Я ему сделал замечание, он «бычку» включил. Потом брат приехал, и начался конфликт», – вспоминает житель дома.

Он рассказал, что сам момент убийства не видел, так как держал брата. Как только произошел удар ножом, очевидец поспешил оказать первую помощь до приезда бригады скорой.

«Я вытащил из своей машины аптечку, зажал парню живот, откуда кровь хлестала. Он еще в сознании был, когда скорая приехала. Но не вытащили», – поделился житель.

По словам очевидцев, во время ссоры мигрант заявлял, что он «вор». Другие свидетели говорят, что даже заметили на заднем сиденье авто оружие. На этой машине азербайджанцы скрылись с места происшествия, сейчас их ищут. СМИ пишут, что отец и брат подозреваемого занимаются в Москве торговлей и зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

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Местные жители давно конфликтовали с мужчиной, который подозревается в убийстве молодого человека из-за замечания о неправильной парковке, рассказал NEWS.ru источник. По словам собеседника, мигрант игнорировал все замечания в свой адрес и даже угрожал жителям дома на Краснодарской улице.

Заочно знаком с этим южанином. Дело в том, что в нашем доме живет его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то, — рассказал источник.

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Мать мотоциклиста Кирилла Ковалева, убитого после конфликта из-за парковочного места, в разговоре с Telegram-каналом SHOT сказала, что лично хотела бы разрезать по кусочкам тех, кто лишил сына жизни. Она также рассказала, что грядущим летом молодой человек хотел сделать предложение своей девушке на отдыхе в Крыму.

У нас ребенок был потрясающий. Я не знаю, какое наказание можно применить. Я бы лично по кусочкам разрезала тех людей, которые это совершили, — сказала мать молодого человека.

25-летний Ковалев занимался велосипедным спортом на велодроме «Марьино». В его планах было выступление на «Кубке двух столиц». Для этого он купил новую раму для своего велосипеда.

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Следователи переквалифицировали действия мужчины, ударившего ножом мотоциклиста в Москве из-за замечания о парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемому вменяется статья 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Расследованием уголовного дела занялось первое управление по расследованию особо важных дел. В состав оперативно-следственной группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

Они приступили к работе с задержанными отцом и другом подозреваемого. Проведен обыск по месту его жительства. Также обнаружены нож и пистолет Макарова в автомобиле BMW, на котором скрылся подозреваемый и позже оставил.

Его ищут по фотографиям, загруженным в систему распознавания лиц. По данным СК, подозреваемый является гражданином Азербайджана. Он жил в Москве нелегально.

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