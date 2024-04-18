Сына экс-депутата парламента Бурятии объявили в международный розыск

Сына экс-спикера и вице-спикера Народного хурала Бурятии Цырена-Даши Доржиева, объявили в международный розыск, пишет «МК в Бурятии». Как сообщает издание, Тушин Доржиев является фактическим руководителем строительной компании ООО «Витим», но по некоторым данным, летом 2023 года переехал в Южную Корею.

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Ранее Тушин Доржиев был судим за «грабеж в особо крупном размере», за что получил шесть лет условно с испытательным сроком в четыре года, пишет издание.

Сам бывший вице-спикер Цырен-Даши Доржиев с 30 марта 2024 года находится в СИЗО по решению Советского районного суда Улан-Удэ. Ходатайство было направлено следственным отделом территориального управления ФСБ. По версии следствия, бывший парламентарий, действуя от лица подрядных организаций ООО «Витим» и СК «Развитие», совершил хищение в размере 36 млн рублей из бюджета, сговорившись с другими участниками дела.

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Ранее сотрудники полиции и пограничной службы задержали в аэропорту Алма-Аты гражданина России, находящегося в международном розыске. Согласно данным Министерства внутренних дел Казахстана, он вовлекал граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Представители ведомства добавили, что задержанный был помещен в изолятор временного содержания.