Задержаны отец и друг подозреваемого в убийстве на парковке в Москве

По делу об убийстве мужчины в ходе конфликта на парковке в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, сообщается в телеграм-канале столичного Следкома. Газета.Ru

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», - говорится в сообщении. ТАСС

Отмечается, что фотографии фигуранта и других участников драки загрузили в систему распознавания лиц. Кроме того, проверяется законность нахождения подозреваемого и его родственников на территории Москвы, а также законность получения ими российского гражданства. Москва24